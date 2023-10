Si abbassa il Canone Rai: dal prossimo anno si pagheranno solo 70 euro invece dei 90 attuali.

Lo ha comunicato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, dopo l’approvazione della Manovra finanziaria dal Governo: il Canone Rai si abbasserà di 20 euro, da 90 a 70. Ma non è l’unica novità: il Canone potrebbe anche cambiare modalità di pagamento e non essere più incluso nella bolletta della luce, come stabilito dall’ex premier Matteo Renzi nel 2016. Ricordiamo che quella fu una mossa per contrastare chi non pagava la tassa sul possesso della tv. Ora però il Governo Meloni vuole trovare un altro sistema.

Il Canone Rai costerà 20 euro di meno

Il taglio di 20 euro al Canone Rai è stato accolto con favore da molti cittadini, che considerano la tassa una delle più odiate. Matteo Salvini, leader della Lega e Ministro dei trasporti aveva promesso in campagna elettorale di abolire il Canone.

In uno dei suoi discorsi fece presente che ci sono «dieci Paesi europei che non fanno pagare il servizio pubblico radiotelevisivo». Forse, quindi, dal 2024 si potrà pagare il Canone in un altro modo.

Televisore

Ma non tutti sono contenti del taglio al Canone Rai, Il Codacons chiede l’abolizione totale della tassa. Vittorio Di Trapani, presidente della Fnsi, la Federazione Nazionale della Stampa italiana, invece accusa il Governo di aver «avviato il ridimensionamento del Servizio Pubblico».

Nel frattempo la tassa sul possesso della tv resta legata alla bolletta della luce. Questo sistema ha fatto aumentare le entrate per la Rai, riducendo l’evasione del Canone, perché chi non paga la bolletta della luce rischia di rimanere al buio.

Canone Rai: si può non pagare?

Per non pagare più il canone bisogna rinunciare alla tv, perché il canone è una tassa che si paga solo in quanto possessori di quell’apparecchio. Per disdire l’abbonamento c’è un modulo apposito e va usato quando in famiglia nessuno ha la tv.