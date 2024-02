L’arrivo della cagnolina Chupita a casa di Anna Tatangelo ha generato polemiche sul web. Diversi utenti hanno espresso il loro malumore.

Sono passati alcuni giorni da quando Anna Tatangelo ha presentato al pubblico dei social la nuova arrivata in casa, la piccola cagnolina Chupita. Eppure, dopo il primo scatto, da parte dei vari seguaci Instagram sono partire molte critiche. ll motivo? L’acquisto dell’amica a quattro zampe piuttosto che un’adozione…

Anna Tatangelo, la polemica sull’arrivo della cagnolina

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo, come detto, ha recentemente accolto un nuovo membro nella sua famiglia, presentandolo ai suoi seguaci sui social. Si tratta della piccola cagnolina di nome Chupita. La nuova amica a quattro zampe, un barboncino, ha subito conquistato il cuore della cantante e di suo figlio Andrea, ed è diventata rapidamente oggetto di affetto in casa Tatangelo.

Il figlio della cantante ha mostrato grandissimo affetto per la nuova arrivata e insieme a sua madre hanno fatto diventare a tutti gli effetti Chupita un membro della famiglia.

Al netto della bellezza della cagnolina e dell’affetto nei suoi confronti, sui social è scoppiata una polemica.

Tanti utenti del web hanno sottolineato come la bella Anna abbia deciso di acquistare il cagnolino e non di adottarlo.

Svariati messaggi da parte degli utenti le hanno rimproverato la scelta di non rivolgersi ai canili o ai rifugi animali, dove numerose creature attendono di trovare una famiglia che possa offrir loro affetto e una seconda possibilità.

“Che tristezza, nei canili, nei rifugi ci sono migliaia di cani meravigliosi che aspettano solo una carezza e voi pagate migliaia di euro per questi cuccioli alimentando questo mercato… Che vergogna”, si legge in alcuni commenti. “Peccato solo che l’abbiate comprato e non adottato”. E ancora: “Ora non ti seguirò più dopo questa situazione”.

Questa polemica solleva, di fatto, una questione importante che ogni tanto torna “a galla” e che dovrebbe essere maggiormente attenzionata da personaggi di dominio pubblico come appunto Anna. Resta, però, la bellezza dell’accoglienza alla cagnolina e l’amore che sicuramente la cantante e suo figlio le sapranno dare.

Di seguito anche il post Instagram con cui la cantante aveva annunciato l’arrivo di Chupita: