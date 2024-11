Dopo la decisione di rimuovere Angelo Madonia da Ballando con le stelle arriva la stoccata dell’ex del ballerino, Ema Stokholma.

La notizia delle ultime ore ha già fatto il giro del web: Angelo Madonia fuori da Ballando con le stelle. Il ballerino, in gara in coppia con Federica Pellegrini, è stato “cacciato” dal programma di Milly Carlucci a causa di “divergenze professionali“, come si legge nel comunicato stampa diffuso dalla Rai.

Al momento Madonia non ha commentato la notizia, ma un riferimento social è stato fatto dalla sua ex fidanzata, Ema Stokholma, che ha pubblicato quella che sembra essere proprio un frecciatina. Scopriamo che cosa ha pubblicato.

Ballando con le stelle: Ema Stokholma manda una frecciatina all’ex

Ema Stokholma e Angelo Madonia si sono conosciuti e innamorati proprio sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, e dopo mesi di amore, la relazione è giunta al capolinea.

Intanto, negli scorsi mesi Madonia ha trovato un nuovo amore: Stefania Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis e concorrente dell’ultima edizione del programma di Milly Carlucci (eliminata proprio nell’ultima puntata).

Nelle scorse ore, però, non è passato inosservato un post pubblicato dalla speaker radiofonica sia su X che su Instagram.

Nel post c’è solamente un link al brano di Justin Timberlake “What Goes Around… Comes Around“, che letteralmente significa “Ciò che va, torna“.

La frecciatina di Ema Stokholma e la reazione del web

La canzone di Justin Timberlake citata nel repost parla di relazioni finite in modo burrascoso, e ciò ha susciato inevitabilmente collegamenti con il passato tra Ema e Angelo.

Tuttavia, né Ema né il suo entourage hanno commentato queste speculazioni. Potrebbe trattarsi solo di un semplice apprezzamento musicale o di una coincidenza con quanto sta accadendo a Ballando con le Stelle.

Ma sotto al post sono arrivati messaggi di utenti che confermano la tesi della frecciatina: “Ogni riferimento a un certo ballerino è puramente dovuto” si legge.