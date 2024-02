Angelina Mango, ospite di Fiorello a Viva Rai2, rivela qual è stata la canzone che ha apprezzato più di tutte al Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo ha sfornato tantissimi nuovi successi, a partire dalla canzone vincitrice, La Noia, di Angelina Mango. Ma non solo. Infatti, sono stati tantissimi i brani che stanno già scalando le classifiche mondiali di streaming, e tra queste c’è anche la canzone preferita di Angelina.

La cantante, vincitrice della kermesse, è stata ospite di Fiorello nel mattin show Viva Rai2 in diretta nuovamente dal Foro Italico di Roma, e ha rivelato qual è stata la canzone per cui ha tifato durante la competizione.

Angelina Mango

Angelina Mango rivela la sua canzone preferita del Festival

Ogni cantante spera di vincere il Festival di Sanremo, ma è impossibile non avere delle preferenze sulle altre canzoni in gara. Anche la vincitrice della competizione ha espresso la sua preferenza ascoltando le canzoni dei suoi colleghi.

Durante la puntata di Viva Rai2, infatti, quando Fiorello le ha chiesto quale fosse la sua canzone preferita tra quelle in gara, ha risposto “quella di Mahmood”.

Insomma, pare che la Tuta goldi di Mahmood abbia conquistato proprio tutti, anche Angelina Mango. C’è anche chi ha lanciato un appello per far partecipare il cantante all’Eurovision Song Contest portandolo in competizione dallo Stato di San Marino.

Angelina Mango, la sua storia: da Amici a Sanremo

Nelle ultime ore in molti hanno ricordato la “profezia” di Cristiano Malgioglio che già nel programma di Amici di Maria De Filippi aveva visto in Angelina il talento necessario per raggiungere il successo.

Due anni fa, infatti, durante il serale di Amici Cristiano Malgioglio aveva augurato alla figlia di Pino Mango di vincere l’Eurovision. Andrà realmente così? Non ci resta che attendere maggio. Intanto Angelina ha già annunciato che prenderà parte alla competizione europea che si terrà a Malmö, in Svezia.