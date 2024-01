La coppia è solita condividere con i fan ogni momento della propria vita, e non mancano gli istanti emozionanti.

Andrea Muller e Veronica Peparini diventeranno, a breve, genitori delle loro due prima figlie. La coreografa e il ballerino non vedono l’ora di poterle abbracciare, e nel frattempo documentano le varie fasi della gravidanza tramite foto e video che puntualmente vengono condivisi sui profili social.

Proprio nelle scorse ore, Andreas ha pubblicato una storia su Instagram nella quale ha spiegato i diversi motivi per i quali lui e Veronica sono soliti piangere. Il tutto ha fatto molto divertire i fan della coppia.

La storia Instagram di Andreas Muller

Pochi giorni fa Andreas Muller ha fatto sapere ai follower di essere stato completamente assorbito dalla visione della serie tv “Peaky Blinders“, che narra le vicende di Thomas Shelby (interpretato da Cillian Murphy) e della famiglia criminale della quale fa parte.

Il ballerino si è appassionato talmente tanto alla storia che ha voluto acquistare anche la coppola simile a quella che gli attori usano nel film. Per un appassionato come lui, dunque, vedere la prima puntata di una stagione della serie tv, è sempre un’emozione. E anche questa volta non ha mancato di condividerla con i fan.

Per Veronica Peparini, invece, sono altri i motivi che la fanno emozionare ultimamente. Le bambine che ha in grembo, infatti, sembrerebbero muoversi parecchio. Andreas, tra i tanti scatti condivisi sui social, ne ha pubblicato anche uno che mostra la compagna con un’espressione dubbia in volto, accompagnandola con una simpatica didascalia: “Lei tra un po’ piange per i calci e i pugni che le lottatrici le danno sulla pancia, io piango perché ho visto la prima puntata della quarta stagione di Peaky Blinders...”

Andreas Muller e la paternità

Sempre sui social, Andreas Muller ha condiviso un post accompagnato da una riflessione sulla paternità: “Come vivo la paternità?“, recita il messaggio. “Mi alleno perché per loro il più figo dovrò essere sempre io, il papà“, scrive ironicamente il ballerino.

Andreas spiega poi di essere estremamente emozionato per l’arrivo delle bambine: “Guardo quei vestitini minuscoli e mi sento il cuore che batte forte. Monitoro la crescita su varie applicazioni: in questo momento pesano come un grappolo d’uva e ovviamente mi mantengo cretino più che mai perché basta serietà!“. “Lo sono stato troppo negli anni“, ha concluso infine.