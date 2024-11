Andreas Muller avrebbe chiesto la mano di Veronica Peparini, ma una lite furibonda mette in crisi la coppia.

Sono anni, ormai, che Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati una coppia anche fuori dal palco. I due si sono conosciuti all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi, e da qualche mese sono anche diventati genitori di due gemelle.

I fan si sono spesso chiesti quando sarebbe arrivato il momento tanto atteso delle nozze, e forse finalmente ci siamo. Eppure, i rumors sulla proposta di matrimonio non lasciano presagire nulla di buono. Scopriamo nel dettaglio che cosa è successo.

Andreas Muller e Veronica Peparini: la proposta di matrimonio

I due ballerini e coreografi saranno i concorrenti de La Talpa, il programma di Canale 5 condotto da Diletta Leotta.

Ma è stato proprio durante le registrazioni della trasmissione che la coppia ha stupito tutti. Infatti, dai rumors rivelati dall’esperta di gossip Deianira Marzano, pare che Muller avrebbe fatto la proposta alla compagna Peparini proprio durante il programma.

Veronica Peparini

Nonostante in un primo momento Veronica abbia detto “Sì“, pare che i momenti successivi alla proposta siano stati molto complicati, fino a sfociare in una vera e propria lite furibonda. Ma qual è stato il motivo della lite?

Veronica Peparini su tutte le furie dopo la proposta di Andreas Muller

Nella segnalazione pubblicata da Marzano si legge: “Andreas farà la proposta a Veronica Peparini alla Talpa. Lei rimane scioccata dalla proposta, risponde di sì, ma dietro le quinte litigano di brutto, – e continua – lei inizia a urlare a dirgli che non doveva fare la proposta in tv con tutti questi invidiosi. Lui per consolarsi prende una sigaretta e inizia a fumare“.

Pare, quindi, che la ballerina avrebbe preferito una proposta di matrimonio molto più intima e privata, lontana dalla televisione e da occhi indiscreti. Ora i fan si domandano: oltre alla proposta, verrà mandata in onda anche la lite durante le puntate de La Talpa? Non ci resta che attendere per scoprirlo.