Attore comico famoso in tutta Italia, Andrea Pucci è uno dei volti affermati di tante trasmissioni dedicate all’intrattenimento. Non tutti però sanno dove vive: scopriamo insieme la sua casa!

Sapete dove vive Andrea Pucci? Il comico abita in una bella casa a Milano e attraverso i social abbiamo scoperto alcuni dettagli della sua residenza. Complice l’isolamento per la pandemia da Covid, Pucci ha condiviso sul suo Instagram foto e video direttamente dal suo nido nel capoluogo lombardo, un luogo dove la nota dominante sembra essere “modernità”. Scopriamo com’è fatta l’abitazione…

Dove vive Andrea Pucci: la casa del comico a Milano

Andrea Pucci, all’anagrafe Andrea Baccan, è uno dei comici più famosi d’Italia volto noto di trasmissioni di successo come Colorado e Quelli che il calcio. Non tutti sanno che l’attore e cabarettista vive a Milano e che la sua casa è un luogo davvero stiloso e accogliente.

Andrea Pucci

Lo abbiamo scoperto attraverso alcuni post che lui stesso ha convidiso sui social, in particolare su Instagram, durante il periodo Covid e non solo. La casa di Andrea Pucci si presenta come un nido con interni dal design moderno e pulito, incorniciato dalle luci a led che donano un’atmosfera calda agli ambienti.

Gli interni della casa di Andrea Pucci e una zona living tra modernità e comfort

La casa di Pucci si presenta come uno scrigno di modernità e comfort e non mancano dettagli curiosi. Come quello che emerge da un video pubblicato sui social in cui Pucci ha mostrato in primo piano al pubblico la particolare lampada di un noto artista – raffigurante un nudo femminile a grandezza naturale con il paralume in testa – che si vede spesso alle sue spalle nei contenuti che condivide con i follower.

Si tratta di un elemento che non è passato inosservato ai fan del comico e che dona un tocco di originalità in più alla zona living.

I toni dell’arredamento spaziano dal bianco, che domina nella cucina angolare moderna di casa Pucci, al nero, protagonista indiscusso della parete centrale della sala da pranzo.

La cucina di casa Pucci

Linee pulite ed essenziali, look total white e una struttura angolare con led blu integrati sotto il piano a penisola, sono gli ingredienti chiave della splendida cucina moderna di casa Pucci.

Il comico ne ha mostrato diversi scorci nei video che ha pubblicato sui suoi social, dedicandosi anche a divertenti tutorial per la preparazione di golose ricette.

Cucina e salotto sono il cuore pulsante dell’open space, un ambiente davvero denso di dettagli moderni in cui spiccano un grande tavolo scuro rettangolare nella zona pranzo e il divano bianco posizionato al centro, davanti al televisore.

Il tutto incorniciato da una grande vetrata che regala un’ondata di luce naturale a questo angolo dell’abitazione.

È qui che Andrea Pucci ama rilassarsi con la famiglia e gli amici, nel tempo libero dai suoi tanti impegni artistici.

