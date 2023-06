Nel Wiltshire, accanto alla dimora di campagna Ray Mill House della Regina Camilla, nascerà una casa vacanze: il vicino ha ricevuto l’ok.

Nel Wiltshire, la Regina Camilla possiede una dimora di campagna che adora, acquistata dopo il divorzio dal primo marito. La “discrezione” della proprietà, però, potrebbe essere presto interrotta dal suo vicino di casa: l’uomo ha ottenuto il via libera per costruire una struttura ricettiva.

Wiltshire: nasce una casa vacanze vicino a Ray Mill House della Regina Camilla

Quanti scelgono come meta delle vacanze Wiltshire, contea dell’Inghilterra sud-occidentale, potrebbero ritrovarsi la Regina Camilla come vicina di casa. Stando a quanto sostiene Richard Eden sul Daily Mail, a pochi metri da Ray Mill House, dimora acquistata dalla moglie di Re Carlo III prima dell’incoronazione, sorgerà presto una struttura dedicata al pernottamento dei turisti. Il proprietario dell’appezzamento di terreno che si trova a pochi metri dal rifugio di campagna della Regina ha ottenuto il permesso per costruire una casa vacanze.

Nel Wiltshire, Camilla e il suo vicino condividono un viale privato. Fino ad oggi, la convivenza è andata avanti nel pieno rispetto della privacy. Adesso, però, l’uomo ha ottenuto il via libera dall’amministrazione per trasformare uno dei suoi cottage in una specie di B&B. Questo significa che quanti scelgono di soggiornarvi si potrebbero ritrovare come vicina di casa la Regina d’Inghilterra.

Camilla adora Ray Mill House: come la prenderà?

La Regina Camilla adora Ray Mill House, quindi non vi rinuncerebbe mai. Ha acquistato la proprietà nel 1995, come rifugio personale, dopo il divorzio dal primo marito Andrew Parker Bowles. La dimora, pagata circa 98 mila euro, dista soltanto 15 minuti di automobile da Highgrove, casa di campagna di Re Carlo. E’ qui che la sovrana ha vissuto prima di sposare l’attuale consorte. Lady Lansdowne, madrina della figlia di Camilla, ha raccontato al Times che la Regina ama soprattutto la “discrezione” della proprietà, per cui se dovesse davvero sorgervi una casa vacanze potrebbe avere qualcosa da ridire.

