Andrea Iannone ha finalmente acquistato casa a Lugano e Belen ha condiviso la propria gioia sui social.

chiudi Caricamento Player...

“Finalmente la casa è pronta”, ha scritto la showgirl in una sua storie su Instagram, immortalando il fidanzato Andrea Iannone di fronte a una pianta d’ulivo. Lo scorso maggio Chi aveva rivelato che la coppia fosse in cerca di una nuova casa in svizzera, dove poter crescere insieme il piccolo Santiago approfittando di un’aria più salubre e passeggiate al lago…

Andrea Iannone e Belen: la nuova casa insieme

La decisione di cercare insieme una nuova casa sarebbe venuta proprio da Belen, stufa di vivere nell’appartamento di Milano acquistato con l’ex marito Stefano De Martino, e pronta a tuffarsi nella romantica avventura della convivenza con Andrea Iannone.

Insieme a loro ovviamente ci sarebbe anche il piccolo Santi, cuore di mamma e papà e adesso anche di Andrea, che con il figlio della compagna si è trovato più volte a doversi improvvisare genitore.

Andrea Iannone e Belen: le tranquille serate a bere brodino

Niente più serate di movida per la coppia, che aspira un caldo nido familiare dove, ha confessato Iannone al settimanale Chi, potranno trascorrere tranquille serate a bere brodino…

“Belen e io non amiamo farci foto insieme, adoriamo goderci il tempo insieme e questo, per chi vive sui social o sui giornali, è un grandissimo male. Noi veniamo anche giudicati per questo. Le faccio un esempio: noi non pubblichiamo foto sui social insieme e per tutti siamo: in crisi, lasciati, separati, eccetera. Io leggo commenti, magazine, telegiornali, messaggini sul mio cellulare, ma a volte nemmeno io so cosa rispondere.

Cioè cosa dovrei dire: “No guarda, siamo in vacanza insieme, ma non ci facciamo le foto?”. Ma il linguaggio dell’amore deve essere per forza questa storia qui? I nostri genitori sono cresciuti così? Ma dai. Invece poi succede che la sera mi ritrovo con Belen, mangiamo un brodino insieme e alle dieci a nanna. Mentre fuori il mondo parla”

Fonte foto: instagram.com/andreaiannone/