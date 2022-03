I paparazzi hanno beccato Andrea Delogu avvinghiata al suo nuovo giovanissimo fidanzato, i due sembrano davvero innamorati.

Lo aveva svelato per la prima volta a Verissimo, Andrea Delogu ha un nuovo amore un bellissimo modello di 23 anni, Luigi Bruno che ha ben 16 anni meno di lei. L’età non sembra però essere un problema tanto che i paparazzi del settimanale Oggi, li hanno beccati in giro tra baci e coccole. Tra loro la passione non sembra essere un problema.

Andre Delogu e il suo nuovo fidanzato: ecco chi è

Come riporta Today: “Lui ha 23 anni, fa il modello per alcuni dei brand più conosciuti, e ha 16 anni in meno di Andrea. Delogu, bellissima e amata dal pubblico, ha parlato per la prima volta del compagno a Verissimo. I due si sarebbero conosciuti la scorsa primavera a Milano e avrebbero iniziato a frequentarsi. Poi le vacanze estive e invernali, con il Capodanno a New York, passate insieme ma senza mai inquadrarsi. Insomma i due hanno fatto di tutto per tenere i primi mesi di relazione segreti. La coppia ha ufficializzato la relazione iniziando a frequentare gli amici di lei come Ema Stockolma che sembrerebbe aver rinominato Luigi “Zoolander”, come il protagonista dell’omonimo film con Ben Stiller, per le sue “pose” da modello. Ema ha anche dedicato un ritratto a Luigi, lui lo ha condiviso su Instagram“. Ecco il dipinto:

