Andrea Delogu ha risposto a un leone da tastiera sui social e ha riportato il commento in questione nelle sue stories.

Andrea Delogu non è tipa da mandarle a dire e, in queste ore, attraverso le sue stories, ha condiviso il commento di un utente contro le donne e si è scagliata contro di lui pubblicamente.

“Penso che tutte quelle donne che ostentano una ricchezza che non hanno. Penso a quelle donne che hanno bisogno di mascherarsi di oggetti e di atteggiamenti per nascondere il loro senso di inadeguatezza e la loro pochezza. Più ci si sente piccoli, più si ha il bisogno di mostrarsi grandi”, ha scritto l’utente in questione, a cui la conduttrice ha replicato:

“Da “penso a tutte quelle donne” è una sequela di luoghi comuni e maschilismo che mi fa venire i brividi. Non “penso alle persone che…” ma alle donne, loro, colpevoli di essere donne e volere o lavorare per comprarsi qualcosa di costoso. Che brutte persone le donne”.

Andrea Delogu

Andrea Delogu: la replica alle offese sui social

Andrea Delogu ha deciso di replicare contro un commento apparso sui suoi canali social e in tante, tra le sue fan, le hanno espresso il loro apprezzamento.

Non è la prima volta che la conduttrice replica pubblicamente a mezzo social e di recente si è più volte scagliata contro chi l’ha presa di mira per la sua relazione con il modello Luigi Bruno, di 17 anni più giovane di lei. I due sono più felici e uniti che mai e la conduttrice ha affermato di non voler più dare importanza ai commenti sulla loro differenza d’età.