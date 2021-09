La nomina di Tommaso Eletti a concorrente del GFVip è ormai il fatto più discusso della settimana. Dopo l’attacco della Lucarelli, arriva anche quello della ex.

Valentina Nulli Augusti, ex compagna di Tommaso Eletti a Temptation Island, non poteva esimersi dal rispondere alle domande dei fans fioccate sui social. Mentre i followers inviavano messaggi di sostegno a Valentina, con tanto di baci e cuori, lei ha commentato lapidaria in un post: “Prima o poi qualcuno dovrà fare i conti con se stesso“.

La vendetta è un piatto che va servito freddo. Valentina ha lasciato intuire, attraverso i suoi profili social, che sarà disposta a entrare nella casa del GF Vip per incontrare Tommaso. Un ultimo “falò di confronto” declinato però nello stile del Grande Fratello.

“Ho conosciuto una follia e un delirio mentale che non mi sarei mai aspettata da Tommaso,” racconta Valentina Nulli a proposito dell’ex Tommaso Eletti, confermando le dichiarazioni della Lucarelli.

“Adesso Tommaso mi fa solo senso,” infierisce la Nulli e sembra decisa a dimostrarglielo tramite una nuova esplosiva diretta tv. Secondo i rumors Valentina Nulli adesso starebbe frequentando il tentatore Manuel Di Bernardo, sono stati visti più volte insieme a Roma.

Al riguardo lei commenta: “Ora mi vivo tutto quello che mi fa stare bene.” Ecco e, per concludere, come si direbbe tra giovani: e adesso Tommaso muto.