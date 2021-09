Alice Pavarotti oggi ha 18 anni e ama il rock. Ma il ricordo del papà la accompagna sempre.

Alice aveva solo quattro anni quando il suo papà, Luciano Pavarotti, è morto lasciando un grande vuoto nel mondo della musica lirica italiana. “Per me essere sua figlia è stato un grande onore,” dice oggi, commuovendo tutti.

Alice Pavarotti si è diplomata con 100 al Liceo Classico Marco Minghetti di Bologna e ora è pronta a intraprendere gli studi in Cooperazione Internazionale. Ha il viso pulito e dolce da ragazza acqua e sapone e un sorriso radioso: “Ho tutto preso da papà,” ammette ridendo “meno dalla mamma.” Ma in realtà Alice ha preso il bello da tutti e due, è davvero un mix riuscito.

Di mamma Nicoletta dice: “Lei è la persona più importante della mia vita. La migliore madre che potessi desiderare.”

La commemorazione nel nome di Pavarotti

Lunedì Alice ha presentato per la prima volta con il cantante Nek il concerto in memoria di Luciano Pavarotti, a 14 anni dalla scomparsa del grande artista. L’evento si è tenuto nel parco della Casa Museo di Santa Maria Mugnano, nel Modenese. In un’intervista al Corriere della Sera Alice racconta tutta la sua emozione:

È stata una serata emozionante. Ci tenevo a viverla in modo diverso rispetto agli altri anni. Non più solo da spettatrice: desideravo esserne parte.

Alice Pavarotti rivela di non aver mai pensato di intraprendere la carriera artistica o musicale: “Era lontanissima dalla mia vita fino a martedì! Ho studiato il copione per settimane. Solo per rendere orgogliosa mamma.”

Sono molti i ricordi che legano Alice a papà Luciano, tutti custoditi nella memoria della ragazza: gli abbracci, le vacanze, i pranzi di famiglia insieme. “Mi ricordo che ci piaceva dipingere insieme,” racconta Alice. “Lui dipingeva, io mi imbrattavo tutta!”

Siamo certi che papà Luciano Pavarotti sarebbe orgoglioso di vedere com’è diventata Alice oggi, una ragazza in gamba e determinata. Una figlia speciale, che rende omaggio a un papà speciale che deve un po’ dividere con il resto del mondo.