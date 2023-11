Anastasia Kuzmina ha svelato per la prima volta alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con il nutrizionista Alessio Di Gennaro.

Anastasia Kuzmina sembra essere più felice e innamorata che mai: oggi al suo fianco è presente il fidanzato Alessio Di Gennaro, di professione nutrizionista, e lei stessa ha confessato a Novella 2000 alcuni retroscena sulla loro storia. La ballerina ha confessato che avrebbe prenotato un appuntamento con Di Gennaro dopo aver visto alcuni dei suoi video su TikTok, e ha ammesso:

“L’ho conosciuto grazie a TikTok. Una sera, per caso, mi è apparso un suo video. L’ho guardato fino alla fine. E ho iniziato a guardarli tutti fino alle 3 di mattina”, ha dichiarato, e ancora: “Ho pensato che avrei voluto un ragazzo come lui: intelligente, bello, sensuale, un po’ piacione, perché mi piacciono i piacioni. Quindi gli ho scritto su Instagram e ho prenotato una visita”.

Anastasia Kuzmina e Alessio Di Gennaro: la storia d’amore

Anastasia Kuzmina ha svelato a Novella 2000 i retroscena sulla sua storia d’amore con Alessio Di Gennaro che, a quanto pare, sarebbe iniziata con un vero e proprio colpo di fulmine. Si dà il caso infatti che il loro primo appuntamento (nello studio di Di Gennaro) sarebbe durato oltre 2 ore:

“In seguito mi ha confessato di aver spostato tutti gli appuntamenti di quella mattina al pomeriggio, per avere almeno mezza giornata libera per me”, ha dichiarato Anastasia. La sua storia con il nutrizionista è destinata a durare per sempre? I fan sono impazienti di saperne di più e in tanti le hanno fatto i complimenti per la sua storia d’amore.