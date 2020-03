L'amore fa aumentare le difese immunitarie (contro il coronavirus): lo studio

E’ possibile aumentare le difese immunitarie grazie all’amore? La scienza dice di sì: ecco cosa è stato scoperto.

Aumentare le proprie difese immunitarie, soprattutto nel periodo in cui l’Italia è colpita dal coronavirus, diventa davvero fondamentale. Tutti noi, infatti, lo dobbiamo fare per proteggere noi stessi e soprattutto chi ci sta intorno. In molti si chiedono se esistano dei rimedi naturali e la risposta ce la dà come sempre la scienza. Come sempre, la soluzione più semplice è sempre quella più efficace: serve, infatti, un po’ di amore e tante risate.

Ovviamente non basta solamente questo, ma di certo è un aiuto naturale e valido sempre e comunque. Ecco che cosa consiglia la scienza.

Coronavirus: amore e risate proteggono?

La scienza, infatti, come riporta Il Fatto Quotidiano, ha scoperto che tutto ciò che riguarda l’amore tende spesso ad aumentare le nostre difese immunitarie: quando compiamo dei gesti carini nei confronti del nostro partner, o quando li riceviamo, il nostro sistema immunitario tende a crearne di nuove.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/sorriso-risate-moda-donne-negozio-2928326/

Questo si verifica non solo quando il nostro cuore batte per una persona ma, in generale, quando siamo felici e ridiamo: al contrario, infatti, è stato dimostrato come la paura e l’ansia perenne tendano a diminuire le protezioni naturali che il nostro corpo crea, rendendoci necessariamente più vulnerabili.

In questo periodo in cui dobbiamo combattere la minaccia del coronavirus, il tutto diventa ancora più importante: amare e ridere (anche a distanza) sono degli strumenti molto potenti per sviluppare una vera e propria barriera in grado di proteggere dall’interno noi e le persone care.

Ovviamente non basta tutto questo. E’ necessario, infatti, rispettare anche (e soprattutto) tutte le normative del Ministero della Salute più tradizionali: lavarsi spesso le mani (e in generale avere una buona igiene personale), tenersi ad un metro di distanza l’uno dall’altro, evitare assembramenti di persone e non toccarsi faccia ed occhi con le mani sporche.

Insomma, non basta amarsi o fare carezze e coccole per sfuggire al batterio, ma una cosa è certa: se la tua vita è felice ed il mondo ti sorride, sicuramente possiedi una difesa in più, oltre ovviamente all’informarsi. Avere precise risposte alle domande sul coronavirus è fondamentale per non commettere errori!

Fonte foto: https://pixabay.com/it/sorriso-risate-moda-donne-negozio-2928326/