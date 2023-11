Scintille ad Amici tra Rudy Zerbi e un allievo dopo una prova in studio con tanto di giudice esterno. Ecco cosa è successo.

Ancora tensione nella scuola di Amici. Protagonisti il maestro Rudy Zerbi e l’allievo di Anna Pettinelli, Holy Francisco. Il ragazzo è da tempo nel mirino del professore che non lo ritiene all’altezza. Per questo motivo ha organizzato una serie di prove per metterlo a confronto con altri cantanti esterni con tanto di giudice esterno a valutare tali esibizioni. Il risultato ha generato grande polemica.

Amici, tensione Rudy Zerbi-Holy Francisco

Rudy Zerbi

Nel corso del daytime odierno, sono state vere e proprie scintille nella scuola di Amici. Come detto i protagonisti sono stati Rudy e Holy con la maestra Anna Pettinelli a cercare di difenderlo.

Il maestro ha sottolineato come il ragazzo non sia all’altezza per essere nel programma e per questo ha organizzato una serie di esibizioni di altri cantanti e le ha fatte giudicare da un esterno. Alla fine, solo in un caso su cinque, il giudice esterno ha preferito Holy.

Da qui una serie di considerazioni che hanno fatto arrabbiare molto il ragazzo: “Ma io non ci sto a questo gioco. Io ho il mio percorso qui e non posso dare retta a certe cose. Dai Rudy ma cosa stai dicendo?”. E ancora: “Rudy ma guarda chi ti sei portato dietro negli anni in questa scuola!”, ha sbottato ancora il cantante facendo riferimento ad alcune scelte passate del professore.

Proprio questa frase non è piaciuta al diretto interessato e neppure alla Pettinelli che ha invitato Holy a lasciare lo studio e tornare in casetta.

Tornato con gli altri compagni, Holy ha detto: “Io me ne vado, preparo tutto. Faccio le valigie. Non ci sto”.

Di seguito anche un post Instagram del programma con quanto accaduto tra professori e allievo: