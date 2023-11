Cantanti sotto interrogazione nella scuola di Amici. Lorella Cuccarini molto arrabbiata con gli allievi. Lo sfogo.

Non solo esibizioni ad Amici. Gli allievi, infatti, sono chiamati a studiare anche la parte teorica. Ecco perché nel corso del daytime odierno, Lorella Cuccarini si è molto arrabbiata con i cantanti e ha organizzato una interrogazione a sorpresa dall’esito decisamente negativo.

Amici, interrogazione a sorpresa: la Cuccarini si arrabbia

Lorella Cuccarini

Nel corso del daytime di oggi di Amici, i cantanti sono stati protagonisti di una interrogazione a sorpresa voluta da Lorella Cuccarini. La maestra, infatti, ha ricevuto un resoconto impietoso da parte del professore di teoria musicale e ha quindi richiesto l’attenzione dei ragazzi.

Chiamati in studio, gli studenti hanno ascoltato l’insegnante: “Allora ragazzi questa è una scuola. Va bene esibirsi e preparare le canzoni ma bisogna conoscere la teoria. Non bisogna prenderla sotto gamba. Io vedo molti di voi che si assentono alle lezioni o, alle volte, arrivano in ritardo perdendosene metà”.

Dopo l’arringa, ecco il tempo delle interrogazioni. I ragazzi sono stati quasi tutti sottoposti a tre domande e l’esito, fatta eccezione per Stella che ha risposto bene a tutto, è stato pessimo.

La Cuccarini a quel punto ha detto: “Questa è una scuola e il professore non riesce ad andare avanti nelle sue lezioni se la situazione è questa”. Poi, vedendo Holden ridere: “Perché ridi? Spero che sia una risata di nervosismo perché qui non si gioca…”.

Il maestro ha dato anche i voti che, per il momento, non sono stati comunicati ma si attendono grosse insufficienze per quasi tutti.

