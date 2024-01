Momenti di agitazione nella scuola di Amici con le classifiche di gradimento di Emanuel Lo e Raimondo Todaro che hanno scosso i ballerini.

Il Serale di Amici si avvicina e molto presto i professori saranno chiamati a fare le loro scelte in tema studenti. In questo senso, nell’ultimo daytime del programma, gli allievi sono stati informati delle preferenze dei maestri Emanuel Lo e Raimondo Todaro, ovviamente, in ottica ballo. Le loro classifiche, però, non hanno convinto alcuni ragazzi.

Amici, le reazioni alle classifiche dei ballerini

Raimondo Todaro

Dopo la puntata scoppiettante di Amici alla domenica, è ripartito il daytime dove tra i vari momenti scelti da mostrare ai telespettatori c’è stato quello delle classifiche di gradimento, attuali, relative alle preferenze dei professori di ballo Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il primo ha messo in cima alle sue preferenze Lucia e Sofia e sul fondo Giovanni e Nicholas. Per quanto riguarda Todaro, invece, lui ha optato per Dustin e Gaia alle prime due posizioni mentre agli ultimi posti Kumo e Simone con Nicholas, suo allievo, sesto.

Proprio le posizioni di Kumo e Nicholas hanno generato in loro diversi patemi. I due ragazzi si sono confrontati con gli altri studenti confidando una certa tensione in vista del Serale. Con queste preferenze, infatti, entrambi rischiano di non essere scelti per la parte finale.

Nicholas in particolare ci è rimasto molto male. Todaro, infatti, lo ha sempre sostenuto ma lo considera, a quanto pare, l’ultimo dei suoi allievi. “Non capisco, io penso di avere qualcosa che gli altri non hanno”, ha detto il ragazzo. “Non mi piace questa cosa, perché se dovesse sceglierne due non mi porterebbe al Serale stando a questa classifica. Voglio parlarci“.

Staremo a vedere se il ballerino otterrà un confronto col proprio maestro e, soprattutto, cosa verrà fuori dal confronto. Certo è che queste scelte dei professori hanno generato il caos e tanta tensione negli allievi.

Di seguito anche il post su X del programma con le reazioni, in parte, di Kumo e Nicholas: