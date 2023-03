Protagonista del daytime di Amici odierno anche Cricca convocato da Arisa e Rudy Zerbi per esibirsi. Le cose non sono andate benissimo…

Manca davvero poco al Serale di Amici e i professori sono chiamati ad assegnare le ultime maglie. Nel corso di questi ultimi giorni, i maestri stanno convocando i ragazzi per giudicarli e capire meglio a chi dare il pass alla fase conclusiva del programma. Nel daytime di oggi, Cricca è stato convocato da Arisa e dai Rudy Zerbi ma le cose non sono andate troppo bene.

Amici, i dubbi di Arisa su Cricca

Arisa

Come anticipato, nel corso del daytime odierno di Amici, Cricca ha incontrato i professori. In primi Arisa che gli ha chiesto di cantare “Rolling in the deep”.

Dopo l’esibizione del ragazzo, la maestra gli ha espresso un pensiero su cui il giovane è stato chiamato a riflettere: “Giovanni volevo dirti una cosa riguardo il commento di Rudy in puntata. Fanne tesoro e rifletti. Da un po’ di tempo, non c’è volta che qualcuno ti faccia un commento – bello o no – e non c’è volta che tu non risponda con aggressività o un po’ stizzito. Per la vita, secondo me, questo non è un buon metodo. Sei giovane devi ascoltare. Devi capire perché gli altri ti dicono così e modificare il tuo comportamento”, le parole della maestra.

Dal canto suo Cricca ha risposto: “Hai ragione. Queste cose le subisco come degli attacchi”. Successivamente, però, la maestra ha ribadito: “Non essere fintamente spocchioso o fintamente umile. Non so più chi è Cricca. Cambia un po’ sound”.

Tornato a casa il ragazzo ha raccontato ai compagni quanto accaduto: “Non lo so. Mi ha detto certe cose. Sono sempre finto io. Non lo so. Vabbe ragazzi, va bene così”.

Successivamente, però, ancora Cricca è stato chiamato anche da Rudy Zerbi e dopo due esibizioni è stato rispedito in casetta.

Anche in questo caso, le cose non sembrano andate bene: “Mi ha fermato su ‘Mare, mare, mare’. Forse ho sbagliato appena l’attacco del ritornello. E gli ho detto ‘Non ti è piaciuta? Ho sbagliato qualcosa?'”.

Quando i ragazzi della casetta gli hanno spiegato che sembrava davvero avesse un atteggiamento sbagliato verso i prof, il cantante ha replicato: “Ma come sono spocchioso? Lui non era col sorriso. E la mia non era una presa per il culo. Mi ha squadrato pure l’outfit”.

Di seguito anche i post Instagram del programma che fanno riferimento al giovane cantante:

