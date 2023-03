Nel corso del daytime di Amici, non sono mancati momenti di tensione. Protagonisti Niveo e Rudy Zerbi e un faccia a faccia…

Il Serale di Amici di Maria De Filippi si avvicina e mancano ancora alcune maglie da assegnare ai vari alunni. I professori stanno convocando piano piano tutti i ragazzi per farli esibirli e scegliere a chi dare la felpa “d’oro”. Protagonista del daytime odierno anche Niveo che dopo aver visto Rudy Zerbi si è sfogato con i compagni.

Amici, Niveo furioso con Rudy Zerbi

Come detto, nel daytime odierno di Amici, anche Niveo è stato convocato dai professori di canto. In primi da Rudy Zerbi. Il maestro ha chiesto all’allievo di cantare la canzone ‘Budapest’.

Il giovane ha iniziato il brano ma dopo appena pochi secondi, e dopo alcune espressioni facciali del professore decisamente contrariate, ecco lo stop. “Ok, grazie. Vai a casa”, ha detto subito Zerbi.

Tornato in casetta, il cantante si è sfogato con i compagni: “Che presa per il culo. Mi ha fatto cantare 10 secondi. Mi ha fatto cantare Budapest, stava scrivendo cose. Poi mi ha detto ‘Ciao, per me ok. Vai a casa’. Dai, che presa per il culo. Fammi cantare su una cosa diversa. Dammi modo di farti vedere che sono migliorato. Già se mi fai cantare 10 secondi. Non mi sono sentito trattato bene”.

Niveo è poi tornato in studio chiamato da Arisa. Questa volta, però, la sua esibizione pare essere stata apprezzata con tanti sorrisi e ringraziamenti prima di tornare definitivamente in casetta.

Di seguito anche lo sfogo del giovane cantante dopo il faccia a faccia con Rudy Zerbi condiviso anche in un post Instagram della trasmissione:

