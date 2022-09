Conosciamo da vicino Niveo: età, origini, passioni, vita privata e alcune curiosità sul giovane cantante di Amici 22.

La passione per la musica è sempre stata forte e prima ancora di farsi conoscere al grande pubblico, il giovane cantautore Niveo ha cominciato a farlo per strada. La sua carriera è iniziata proprio come busker esibendosi nelle piazze ed in modo gratuito ma nel 2022 è arrivata anche per lui la svolta. Il giovane artista ha infatti superato i casting di Amici e si è conquistato un banco nella scuola più famosa d’Italia. Proviamo allora a raccontarvi da vicino qualcosa di più sul suo conto: chi è davvero Niveo, da dove viene, quanti anni ha e cosa fa nella vita privata.

Chi è Niveo

Sulla biografia del giovanissimo cantautore di Amici 2022 al momento sappiamo che è originario della Toscana. Niveo all’anagrafe è Marco Fasano ed è nato nel 2004 in provincia di Pistoia. Ha frequentato a Lucca l’istituto agrario ma si è avvicinato alla musica molto presto tanto da imparare a suonare la chitarra da autodidatta.

Niveo ha anche iniziato a scrivere fin da subito i testi dei suoi primi brani ed altrettanto presto ha iniziato ad esibirsi come artista di strada. Con questa attività ha raccontato, durante il suo video di presentazione, di essere riuscito a comprare per sé un cellulare ed una nuova chitarra.

Niveo, vita privata

Quanto e cosa si conosce della vita privata dell’alunno del talent show di Canale 5? Al momento ben poco. Non è noto infatti se Niveo sia sentimentalmente legato a qualcuno ed anche osservando attentamente il suo profilo su Instagram non riusciamo a saperne di più sotto questo aspetto.

Niveo, 4 curiosità

– E’ entrato nel cast di Amici di Maria De Filippi nel 2022 e nella squadra di Lorella Cuccarini.

-Nella scuola di Amici 22 ha conquistato subito il pubblico e non solo, con il brano intitolato Scarabocchi:

-Ha scelto come nome d’arte Niveo perché vuol dire “bianco come la neve”.

-E’ stato definito da Lorella Cuccarini “Fresco, sincero ed originale”.

Riproduzione riservata © 2022 - DG