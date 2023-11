Cambio di maglia ad Amici, o meglio, di squadra. Un allievo ha lasciato Rudy Zerbi per andare con Anna Pettinelli.

Continuano i momenti di tensione nella casa di Amici dove gli allievi sono sempre sotto pressione col passare delle settimane. Momento complicato lo ha avuto anche Matthew che aveva affermato nelle scorse ore di non sentirsi più a proprio agio nella squadra di Rudy Zerbi. Da qui, il gesto di Anna Pettinelli che ha cambiato tutto…

Amici, Matthew nella squadra di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli

Nel corso dell’ultimo daytime di Amici andato in onda su Canale 5, è stata fatta chiarezza sulla situazione del cantante Matthew. Nelle scorse ore, infatti, il giovane allievo della scuola aveva fatto presente come non si sentisse molto apprezzato dal suo maestro Rudy Zerbi. Da qui la scelta dello stesso professore di togliergli ufficialmente la maglia.

Una decisione inaspettata che ha portato ad un altro gesto inatteso, questa volta messo in atto da un’altra maestra: Anna Pettinelli. La professoressa, infatti, ha convocato Matthew per capire le sue esigenze all’interno della scuola e ha deciso di prenderlo nella sua squadra e ridargli, quindi, la maglia.

“Mat io te la voglio dare la maglia e benvenuto in squadra. Mi piacevi all’epoca e mi piaci anche ora. Ma ti voglio a cannone, voglio vedere il tuo percorso andare avanti”, ha detto l’insegnante.

Il ragazzo ha risposto: “Veramente, questo giro dò il 100%. Non ti posso deludere. Grazie davvero. A cannone”.

Di seguito anche il post su X del programma con quanto accaduto tra la prof e il giovane cantante: