Torna a parlare l’ex opinionista social del GF, Giulia Salemi. Ecco come mai non è tornata a ricoprire il ruolo nella nuova edizione.

L’attuale edizione del Grande Fratello ha portato una ventata di novità. Dai concorrenti, Vip e Nip, ma anche in studio dove accanto al conduttore Signorini sono arrivate Cesara Buonamici come opinionista e Rebecca Staffelli come volto per i social al posto di Giulia Salemi. E proprio la nota influencer è tornata a parlare del suo mancato ritorno nel reality svelando qualche particolare retroscena.

Giulia Salemi e il mancato ritorno al GF

Giulia Salemi

Intervistata da Chi, la Salemi ha spiegato diversi aspetti del suo mancato ritorno al Grande Fratello nel ruolo di opinionista dei social: “Devo dire che mi è dispiaciuto molto e lo dico qui per la prima volta”, ha esordito a proposito del ruolo per il quale non è stato confermata. “Era un contesto che mi piaceva, dove mi sentivo a mio agio. Alfonso Signorini, che ringrazierò sempre, mi ha fatto crescere, dandomi sempre il giusto spazio”, ha aggiunto.

Nelle parole della ragazza si legge dell’amarezza e del rimpianto per quello che sarebbe potuto essere ma anche il motivo per cui alla fine non c’è stato modo di fare ritorno nel programma: “Era l’inizio di qualcosa di bello che quest’anno avremmo potuto far crescere ancora, ma capisco e rispetto le scelte dell’editore, che ha voluto dare un taglio netto col passato”.

Al netto dell’assenza della bella Giulia, va detto che la Staffelli che, di fatto, ha preso il suo posto si sta muovendo molto bene nel ruolo. Lo stesso Signorini ha commentato sul suo conto: “Rebecca vive quest’esperienza con tanto voglia di imparare, essendo al suo debutto in tv, con tutte le sue insicurezze e il suo entusiasmo. Migliore in fretta, avrà un bel futuro”.

Di seguito anche un vecchio post Instagram della ragazza durante la sua esperienza al GF: