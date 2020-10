Maria De Filippi torna con la ventesima edizione di Amici: l’appuntamento con i nuovi concorrenti e gli insegnati è sempre su Canale 5.

E’ un anno importante per Amici, la trasmissione condotta da Maria De Filippi arriva infatti alla sua ventesima edizione. Solamente la prima, che in realtà si chiamava Saranno Famosi (poi il nome del programma è stata cambiato dalla seconda edizione), non è stata condotta da Maria De Filippi, che è poi diventata la padrona di casa assoluta del programma a partire dal 25 marzo 2003. Per l’edizione numero 20 del talent show l’appuntamento è come sempre su Canale 5.

Amici 2021: quando inizia

Ma quando inizia la ventesima edizione di Amici? Il primo appuntamento è in programma per sabato 14 novembre, come sempre poi il programma proseguirà anche nel 2021 quando entrerà nella sua fase più calda e importante.

Maria De Filippi

Da sabato 14 novembre iniziano gli appuntamenti pomeridiani con Amici: per iniziare a conoscere i nuovi protagonista basta sintonizzarsi su Canale 5 a partire dalle ore 14.10. Per il day time l’appuntamento è invece su Italia 1 alle ore 19.00.

Amici 2021: gli insegnanti

Per quanto riguarda gli insegnati, nella ventesima edizione di Amici potrebbe esserci una novità: Lorella Cuccarini. Secondo alcuni rumors potrebbe essere lei la nuova professoressa di ballo. Per Lorella Cuccarini sarebbe un ritorno in Mediaset che arriverebbe dopo le tante polemiche, e le liti, che hanno contraddistinto il suo addio a La vita in diretta.

Su Canale 5 Lorella Cuccarini la si può ricordare, tra i vari programmi che ha condotto, per Paperissima, Buona domenica ma anche La notte vola, Stelle a quattro zampe e La sai l’ultima?.

In Amici avrebbe invece un ruolo diverso. Tra i professori di ballo che hanno fatto un po’ la storia del programma ricordiamo Garrison Rohelle, Alessandra Celentano, Veronica Peparini ma anche Kledi Kadiu e, seppur per una sola stagione, Rossella Brescia.