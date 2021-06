Amedeo Goria ha confessato che con con la nuova fiamma, Vera Miales (di 31 anni più giovane), fa l’amore anche 5 volte al giorno.

Il cuore di Amedeo Goria batte per una nuova donna. Tra le pagine del settimanale Nuovo, il giornalista sportivo – ex marito di Maria Teresa Ruta – ha raccontato la ritrovata serenità sentimentale accanto a Vera Miales. 67 anni lui, 36 lei, ben trentun anni li separano. Eppure, li unirebbe una grande passione.

Amedeo Goria: 31 di differenza e non sentirli

Nell’intervista concessa al periodico Nuovo di Riccardo Signoretti, Amedeo Goria ha preso parola sull’attrazione che nutre verso la dolce metà. Ha candidamente confessato che tra le lenzuola funziona tutto a meraviglia: “Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno. Posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità”. Nel momento in cui una donna lo attrae, avverte “l’impulso di conquistarla e sedurla”. Ciò lo renderebbe felice.

Vera Miales ha 36 anni, origini moldave e una professione come modella/influencer. Secondo la testimonianza concessa da Amedeo Goria, la donna, che vive a Milano, vorrebbe un figlio da lui. Una volontà alla quale si è fermamente opposto: padre di due figli – nati entrambi dalla passata relazione con la conduttrice Maria Teresa Ruta – considera il discorso un capitolo archiviato.

“Pensava di essere rimasta incinta ma non era così – ha detto il noto volto Rai -. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”.

Iinfine, ha rimarcato con la partner di non poterle garantire la fedeltà: “Toglietemi tutto ma non la possibilità di tradire!”. A suo avviso in una love story si possono trovare “altre forme di complicità” e si aspetta che Vera Miales lo accetti così com’è.