Amadeus torna a parlare del suo Sanremo e rivela cosa pensa dei Ferragnez. Poi l’affondo a Morgan: “Con me ha chiuso”.

Amadeus, ex volto di punta della Rai, ha rilasciato un’intervista a Chi in cui ha affrontato temi personali e professionali. Tra il suo passato a Sanremo, il nuovo progetto televisivo sul Nove e il libro in uscita, il conduttore ha parlato apertamente di alcune delle figure più discusse della sua carriera recente: Fedez, Chiara Ferragni e Morgan. Ma scopriamo che cosa ha detto.

Amadeus si sbilancia: “Fedez ha sbagliato con Chiara Ferragni”

Ripercorrendo i momenti salienti del suo penultimo Festival di Sanremo, Amadeus ha finalmente dato la sua opinione sull’atteggiamento di Fedez e Chiara Ferragni.

Il conduttore ha ricordato come Chiara inizialmente avesse declinato l’invito a partecipare al Festival per supportare il marito, dimostrando grande maturità. Quando due anni dopo è stata lei a salire sul palco come co-conduttrice, Amadeus ha sottolineato di aver consigliato a Fedez di fare lo stesso, in modo da evitare le polemiche che hanno segnato la loro esperienza a Sanremo.

Amadeus Festival Sanremo 2024

“Fra moglie e marito non mettere il dito” ha concluso infine. Ma non solo dei Ferragnez ha parlato il conduttore televisivo.

Amadeus e Morgan: “Con me ha chiuso”

Non sono mancati accenni al burrascoso rapporto con Morgan, figura talentuosa ma controversa. Amadeus ha spiegato che i dissapori sono iniziati quando Morgan non è stato selezionato per una seconda partecipazione al Festival.

“Non puoi essere amico se chiedi qualcosa e diventare nemico se non la ottieni” ha dichiarato il conduttore, che ha poi ribadito il suo dispiacere per il comportamento del cantante.

Oggi, nonostante le difficoltà iniziali con i nuovi progetti sul Nove, Amadeus guarda avanti con ottimismo. Intanto si prepara a pubblicare il suo libro, “Ama. La mia storia, i miei Sanremo, come il palcoscenico mi ha cambiato la vita“, un’opera che racconta la sua carriera e le scelte che lo hanno reso uno dei conduttori più amati in Italia.