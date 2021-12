Durante la finale di All Together Now la concorrente Carola Campagna, aggiudicatasi il terzo posto, ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato e ha risposto “sì”.

Emozioni su emozioni la finale di All Together Now che oltre al talento ha mostrato anche l’amore. La cantante Carola Campagna che si è poi classificata terza ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta, dal suo fidanzato. Lei ha risposto sì e il pubblico in studio è impazzito tra applausi e grida di gioia per la concorrente.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Carola

“La cantante, classificatosi terza, è incredula nel vedere il suo uomo sul palco: “Cosa ci fai qui?”, gli chiede. Lui poi si inginocchia e le consegna l’anello: “Sì, mille volte sì”, risponde Carola. La sorpresa commuove lo studio, dai concorrenti ai giudici, fino alla conduttrice Michelle Hunziker.” Come riporta Mediaset Play, queste sono le parole di Carola Campagna alla proposta di matrimonio del fidanzato.

La cantante si è classificata terza, mentre a vincere All Together Now è stato “Giacomo Voli si è aggiudicato un premio finale di 100mila euro e la possibilità di realizzare una cover con la radio partner R101″. Emozione incredibile durante questa finale, tra canzoni, talenti e amore.

Riproduzione riservata © 2021 - DG