Da Victoria Cabello alla figlia di una celebre cantante italiana: scopriamo chi sono le ex fidanzate di Barù!

Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, è sempre stato piuttosto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma di lui sono note alcune passate liaison con due nomi piuttosto noti del mondo dello spettacolo italiano. Scopriamo di quali si tratta!

Barù e Victoria Cabello

Nonostante abbia fascino da vendere Barù ha sempre preferito vivere nel massimo riserbo la sua vita privata e infatti non sono molte le liaison note del discendente della famiglia Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Quel che è certo è che, fino al 2013, è stato legato alla conduttrice Victoria Cabello.

Victoria Cabello

Più volte i due sono stati paparazzati insieme e sembravano essere più felici e uniti che mai. La coppia si sarebbe incontrata per la prima volta sul set di Pechino Express, ma i due non hanno mai ufficializzato pubblicamente la loro love story. Non è noto perché la storia tra loro sia naufragata e in merito alla questione sia la conduttrice che Barù hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo.

La liaison con Benedetta Mazzini

In passato il nome di Barù è stato accostato a quello di Benedetta Mazzini, figlia della celebre cantante Mina e del giornalista Virgilio Crocco. Anche in questo caso il nipote di Costantino della Gherardesca ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo e non è chiaro se e quanto sia durata la storia d’amore tra i due.

Lui e Benedetta Mazzini sono stati avvistati più volte insieme per le vie di Milano, ma né Barù né la conduttrice hanno mai confermato la notizia della loro storia d’amore. In passato si è parlato anche di un’amicizia speciale sbocciata tra Barù e Federica Nargi a Pechino Express (ma la questione non è mai stata confermata da parte dei due diretti interessati).

Fonte foto: https://www.facebook.com/barulino/

