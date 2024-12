Alice Campello rivela come sono oggi i rapporti con Alvaro Morata e la speranza dei fan si riaccende. Il ritorno di fiamma è nell’aria.

Dopo mesi difficili che hanno portato alla separazione di Alice Campello e Alvaro Morata, i fan della coppia tornano a sperare. L’annuncio del divorzio avvenuto durante l’estate è stato come un fulmine a ciel sereno, e da quel momento sono immancabilmente partite speculazioni su presunti tradimenti e crisi profonde. Tuttavia, entrambi hanno smentito i pettegolezzi, scegliendo di mantenere un rapporto sereno per il bene dei loro figli. Ma come sono oggi i rapporti tra i due? Lo ha rivelato proprio la Campello in un’intervista. Scopriamo che cosa ha rivelato.

Alice Campello rivela: “Lui non è andato con un’altra”

In un’intervista esclusiva rilasciata dopo essere stata premiata da Forbes Woman, Alice ha parlato apertamente del legame che ancora la unisce al calciatore: “Parlo con Alvaro ogni giorno. Lui non è andato con un’altra, non c’è stato nessun tradimento“.

La loro separazione, come ha spiegato, è avvenuta per motivi legati a incompatibilità e non per mancanza di rispetto o amore.

Alice Campello ha definito il suo matrimonio con Alvaro come un’esperienza che l’ha profondamente arricchita: “Mi ha amato moltissimo e mi ha spinto a credere in me stessa. Questo, per me, è il vero amore” ha dichiarato.

ALICE CAMPELLO

Nonostante il divorzio, Alice continua a considerare Alvaro una parte fondamentale della sua vita, sottolineando che il loro obiettivo primario è garantire stabilità ai figli.

C’è la possibilità di un ritorno di fiamma? A questa domanda Campello ha risposto in modo molto chiaro: “Il mio obiettivo non è tornare insieme, ma stare bene. Lui resterà sempre la mia famiglia“.

Alice Campello: la terapia dopo il divorzio

L’imprenditrice ha rivelato che sta affrontando questo delicato periodo con l’aiuto della terapia, che le permette di elaborare il cambiamento: “Non riesco ad abituarmi. Quello che abbiamo vissuto è stato il più sincero e vero della mia vita“.

Alice Campello intanto si sta dedicando alla sua carriera, ma mettendo sempre al primo posto la famiglia. Nonostante al momento non ci siano segnali di un ritorno di fiamma, i fan continuano a sperare.