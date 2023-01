Scopriamo cosa c’è da sapere su i genitori di Alice Campello e sul consiglio che le diede il padre prima del suo incontro con Alvaro Morata.

Andrea e Maria Campello sono i genitori della modella, influencer e imprenditrice Alice Campello, moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata. Scopriamo cosa c’è da sapere su di loro e sulla loro splendida famiglia, passando per alcune curiosità.

Alice Campello, i genitori: chi sono

L’imprenditrice e modella Alice Campello è figlia di Andrea Campello, Ceo della Campello Motors (concessionaria d’auto che opera sul territorio di Venezia e di Padova) e di Maria Campello. Oltre ad Alice i due hanno anche un altro figlio, Alessandro, fratello maggiore della modella. Non è dato sapere che lavoro svolga la madre di Alice Campello, ma sui social non manca di dedicare di frequente i suoi messaggi d’amore ai figli, al marito e ai suoi adorati nipoti. Lei e il marito sono originari del Veneto, ma non è dato sapere con esattezza dove abitino.

Alice Campello, i genitori: la vita privata

I genitori di Alice Campello sono più uniti e innamorati che mai e insieme hanno costruito una splendida famiglia. La modella ha confessato che quando era giovanissima suo padre le avesse consigliato di stare lontana dai calciatori. In merito al suo primo incontro con il marito, il calciatore Alvaro Morata, Alice ha dichiarato al Corriere della Sera: “Non sapevo chi fosse, così l’ho chiesto ai miei genitori. Mio padre mi ha detto di stare alla larga dai calciatori. Così, all’inizio, ho snobbato quel messaggio. Però dentro sentivo che c’era qualcosa che mi spingeva a rispondere. Una mattina l’ho fatto e dopo una settimana ci siamo incontrati a Milano”.

In seguito al suo incontro con Alvaro Morata il padre della modella avrebbe cambiato idea sui calciatori e nel 2017 i due sono diventati marito e moglie. Insieme hanno avuto quattro figli: i gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella.

Alice Campello, i genitori: le curiosità

– La famiglia di Alice Campello è molto unita e i suoi genitori non perdono occasione per stare insieme a lei e ai suoi figli.

– Su Instagram condividono i retroscena della loro quotidianità e dei loro viaggi insieme.

– I genitori di Alice assistono ogni volta che possono alle partite in cui gioca suo marito Alvaro Morata.

