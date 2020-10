Alfonso Signorini ha smascherato Adua Del Vesco, dicendo apertamente cosa pensa di lei e di tutte le sue bugie svelate nel corso del GF Vip.

Alfonso Signorini, al timone del GF Vip da ben due edizioni, è sempre stato un conduttore super partes. Con alcuni “Vipponi” è più docile, questo è impossibile negarlo, ma solitamente riesce ad essere imparziale e, soprattutto, a non esprimere preferenze. In questa quinta edizione, però, non è riuscito a mantenere fede ai suoi buoni propositi. Intervenuto della diretta social di Casa Chi, Alfonso ha smascherato Adua Del Vesco.

Signorini, senza troppi peli sulla lingua, ha definito l’attrice una “fine stratega” e ha ammesso che, prima dell’ultima diretta, avrebbe voluto sgridarla senza esclusione di colpi.

Alfonso Signorini su Adua Del Vesco

Il conduttore del GF Vip non ha dubbi: la Del Vesco è molto intelligente, ma è anche una brava giocatrice. Signorini ha dichiarato:

“Adua prima che entrasse nella Casa non la conoscevo, non l’avevo mai vista in vita mia. Non so cosa ci sia in lei di buono ma riconosco in lei una grandissima intelligenza. È una ragazza che intanto ha un primo piano meraviglioso”.

Adua Del Vesco

Alfonso sta ancora studiando la sua concorrente per capire cosa ci sia in lei di vero. In merito all’ultima puntata del GF Vip, quella in cui Adua ha raccontato la sua verità su Massimiliano Morra, il conduttore ha voluto raccontare un aneddoto.

“Qualche ora prima della diretta me la volevo ‘magnare’, ve lo dico onestamente. A me in pieno periodo dove la lotta contro l’omofobia è giustamente sempre una bella realtà, avere una caccia alle streghe dove cerchiamo di stanare se uno è gay o no, è una roba che a me non piace. Non vedevo l’ora di ‘magnarmela’ Adua, poi mi fanno vedere il suo confessionale. Ecco qui l’intelligenza di Adua”, ha raccontato Alfonso.

Adua Del Vesco al GF Vip: la strategia

Stando a quanto sostiene Signorini, Adua sta mettendo in atto una vera e propria strategia. Nella scorsa puntata, infatti, la Del Vesco avrebbe voluto parlare dell’omosessualità di Morra, poi ha cambiato idea. L’attrice ha preferito concentrare la sua rivelazione su di lei e sul suo bisogno di “togliersi la maschera”.

“Ha spostato l’asse, non si è più chiesta Massimiliano è gay? Ha fatto una riflessione su se stessa e ha detto che si dispiace, che non vuole più farsi del male prestandosi a costruire storie finte per assecondare la carriera degli altri. È una finissima stratega e lo dimostra anche il fatto che abbia inaspettatamente vinto al televoto. Tutti si aspettavano la vittoria di Franceska”.

Adua Del Vesco è davvero un’abile stratega? Non possiamo ancora saperlo, ma è certo che il suo percorso al GF Vip non risulta per niente limpido.