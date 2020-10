Deva Cassel, figlia maggiore di Vincent Cassel e Monica Bellucci, è sulla copertina di Elle France. La mamma della giovane modella non ha potuto nascondere la sua emozione.

Monica Bellucci ha dedicato un commovente messaggio alla figlia Deva, al suo primo debutto in copertina (per Elle France). La giovane modella ha ereditato senza dubbio la bellezza e il fascino della madre, che nel suo tenero post ha scritto: “C’era una volta una bambina… Il tempo passa così velocemente! Che la vita ti protegga Amore mio”.

Deva Cassel in copertina: l’emozione di mamma Monica

La 16enne Deva Cassel sta seguendo le orme materne, ed è al suo primo debutto su una copertina importante: Elle France ha scelto il suo volto per un numero della famosa rivista. Monica Bellucci, che di solito è molto riservata per quanto riguarda il suo rapporto con le figlie, ha voluto celebrare il traguardo raggiunto da Deva via social.

L’attrice e Vincent Cassel hanno avuto due figlie: Deva, nata il 12 settembre 2004 e Léonie, nata il 21 maggio 2010. Oggi Cassel è sposato con la top model Tina Kunakey con cui ha avuto la sua terza figlia, Amazonie.

La figlia dell’attrice conquista tutti

Grazie alla sua straordinaria bellezza (molto simile a quella della madre) Deva Cassel ha partecipato ad alcuni spot d’alta moda e sui social ha rapidamente raggiunto il successo e un grosso seguito di fan. Dopo il divorzio dei genitori Deva e Léonie sono rimaste a vivere con la madre, ma papà Vincent è sempre rimasto in contatto con loro. “Chi le si avvicina, lo stendo”, avrebbe scritto l’attore in un post via social con la foto di sua figlia.

La madre Monica Bellucci invece sulle due figlie ha raccontato a Vanity Fair: “Le mie bambine assomigliano al padre, sono due vichinghe elegantissime. Ma parlano italiano, sono delle romanacce.”