Il conduttore durante una telefonata in diretta con Paolo Bonolis si lascia sfuggire un particolare che avrebbe fatto meglio a tenere per sé.

Nuova polemica per questa edizione del Grande Fratello Vip, questa volta soprattutto per il conduttore Alfonso Signorini, che nella diretta di venerdì sera ha fatto un’affermazione che ha scatenato la furia del web. Se ve lo siete perso, vi spieghiamo cosa è successo.

Durante la puntata ha cominciato una conversazione telefonica col marito dell’opinionista Sonia Bruganelli, il famosissimo conduttore romano Paolo Bonolis. Mentre tutti eravamo intrattenuti dalla divertente chiacchierata, siamo rimasti molto perplessi da una frase pronunciata dal giornalista, che ha affermato che stava conducendo la diretta con 38 di febbre.

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Nella normalità, avremmo apprezzato che un conduttore svolgesse il suo lavoro nonostante questo impedimento, ma di fatto ancora non siamo ritornati alla normalità e la sua dichiarazione ha fatto infuriare i telespettatori e i followers sui social. Possibile che, proprio durante una pandemia mondiale causata da un virus, Alfonso Signorini abbia deciso di presentarsi agli studi di Cinecittà pur avendo una temperatura così alta?

Bene, secondo noi le opzioni sono due. La Mediaset sino ad ora ha sempre seguito con rigidità le regole imposte dal protocollo anti-Covid quindi, semplicemente, quella di Alfonso Signorini potrebbe essere una banale influenza non collegata al Covid-19. Oppure, se vogliamo essere un po’ più maligni, la sua dichiarazione è stata semplicemente una trovata televisiva per attirare più visibilità. Non dimentichiamoci infatti che il venerdì il Grande Fratello Vip viene puntualmente battuto in termini di share da Tale e Quale Show su Rai1.