Il giornalista e conduttore Alfonso Signorini rivela, ai microfoni di Verissimo, dei dettagli sulla sua storia d’amore con l’attuale compagno Paolo Galimberti. A Silvia Toffanin, Signorini racconta a cuore aperto quanto è profondo il legame con il suo ex amore e come è andato avanti il loro rapporto per 19 anni.

Alfonso Signorini sul compagno: “Noi ci rispettiamo molto”

Alfonso Signorini torna nello studio di Verissimo per raccontare un importante dettaglio della sua vita privata: il rapporto con l’ex compagno, l’imprenditore e politico Paolo Galimberti. A Silvia Toffanin, il direttore di Chi, attualmente impegnato a condurre il Grande Fratello Vip 6, svela dettagli sulla sua relazione e dichiara: “Abbiamo due caratteri molto diversi, ci vogliamo molto bene e so che io ci sono per lui e lui per me”. Sul segreto che lo lega da ben 19 anni a Paolo, Signorini dichiara: “Noi ci rispettiamo molto. Abbiamo due vite parallele e molta autonomia, ognuno ha la sua casa e la sua vita. È la qualità del tempo ciò che fa la differenza”. Sulla sua relazione il giornalista ha sempre voluto mantenere il riserbo ma a quanto pare la loro relazione sembra andare avanti da molti anni, che avere “due vite parallele” sia la chiave?