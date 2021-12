Alex Belli ha svelato un dettaglio di Rocco Siffredi con il quale l’attore è molto amico, proprio lui gli avrebbe chiesto di fare un film insieme.

In occasione di un’intervista su Casa Chi, Alex Belli fa una rivelazione sull’amico Rocco Siffredi. I due hanno partecipato insieme all’Isola dei Famosi e la loro amicizia è durata anche dopo il reality. Già in quell’occasione il “re del porno” aveva fatto dei complimenti fisici all’attore e gli ha persino proposto di fare un film insieme. Cosa ha risposto Belli?

Le dichiarazioni di Alex Belli su Rocco Siffredi

“Ti ho fatto venire in mente la factory di Rocco Siffredi? Io faccio moda, ma sono stato da lui, anche se siamo due mondi completamente diversi. Sono stato su da lui. Sai che abbiamo fatto L’Isola insieme. Nonostante tutti possano pensare che con Rocco tu possa parlare solo di certi discorsi, io ho fatto due mesi con lui di notte a tenere acceso il fuoco ed abbiamo parlato di tutt’altro. Lo rispetto è un grande uomo. Siamo molto simili e abbiamo un sacco di cose in comune dal punto di vista proprio mentale”.

Queste le dichiarazioni di Alex Belli su Rocco Siffredi, riportate da Biccy. Il man game rivela anche: “Certo che c’è chimica artistica anche con Rocco. Se lui mi proponesse un film? Quando siamo usciti dall’Isola lui mi chiamò e mi disse ‘Senti Alex ma te la senti di fare un film per me?’. Quindi questa cosa che avete pensato me l’aveva proposta sul serio, ma no, non lo farei”.

