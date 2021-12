Alessandro Basciano e Sophie Codegoni passano tutta la notte insieme tra coccole, carezze e baci innocenti: come la prenderà Jessica Selassiè?

L’entrata nella Casa Alessandro Basciano sembra aver smosso le donne del GF Vip 6 che a una ad una stanno cadendo tra le braccia del gieffino. Nel corso della notte il modello ha passato tutta la notte con Sophie Codegoni tra coccole e tenerezze, la quale aveva tranquillizzato Jessica sul fatto che Basciano non le piacesse.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Basciano interessato a Sophie?

Alessandro Basciano ha mostrato interesse sia per Sophie Codegoni che per Soleil Sorge ma Jessica Selassiè aveva già messo gli occhi su di lui. L’ex tronista di Uomini e Donne aveva tranquillizzato la sua coinquilina dichiarando: “Amore figurati, non mi interessa Alessandro, abbiamo fatto solo una partita a biliardo, mi faccio da parte perchè so che piace a te”.

Queste parole risuonano forti adesso che la bella modella ha passato tutta la notte proprio con Basciano tra coccole, baci e carezze. Di certo Jessica non è stata contenta di sapere tutto questo ma non sembra aver reagito in modo eccessivo, almeno per ora. Come andrò a finire questa storia, c’è aria di un nuovo triangolo? Scopriremo di più durante la diretta del GF Vip 6.

Riproduzione riservata © 2021 - DG