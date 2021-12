L’attrice nota al pubblico per aver recitato in “The Walking Dead” ha subito una duplice perdita, i suoi genitori sono stati trovati morti nel loro appartamento: la polizia sta indagando.

Una perdita “surreale”, come l’ha definita la stessa Alicia Witt che lo scorso lunedì ha saputo che i suoi genitori erano entrambi morti nel loro appartamento. Le circostanze non sembrano ricondurre a ipotesi di omicidio ma la polizia sta indagando ancora. L’attrice incredula e distrutta da questa tragica notizia.

Come sono morti i genitori di Alicia Witt?

Alicia Witt aveva chiesto nei giorni scorsi ad alcuni parenti di andare a controllare i suoi genitori che non davano notizie da un po’. I sospetti dell’attrice erano, purtroppo, fondati la coppia di anziani (87 e 85 anni) sono stati trovati morti nel loro appartamento.

Non sono chiare le circostanze, ma al momento la polizia non ha rilevato nulla di anomalo all’interno dell’abitazione o segni che possano ricondurre all’ipotesi d’omicidio. Esclusa per ora anche l’ipotesi che possa esserci stata una fuga di gas, i genitori della Witt potrebbero essere deceduti per cause naturali. Ad ogni modo la polizia sta ancora indagando e sarà necessaria l’autopsia sui corpi per poter comprendere la causa della morte.

In queste ore Alicia Witt è rimasta abbastanza riservata ma ha fatto sapere che la notizia l’ha distrutta e che la ritiene “surreale”.

