L’attore ha scritto un lungo tweet per Soleil Sorge dove le fa una bellissima dedica e le dice che non si è mai dimenticato di lei e dei momenti vissuti assieme.

Alex Belli continua a far parlare di se anche dopo essere uscito e questa volta per un tweet a Soleil Sorge. Il messaggio dell’attore sembra quasi una dedica d’amore ed è accompagnata da una loro foto molto vicini. Come la prenderà se dovesse scoprirlo la gieffina? Tutto è nelle mani di Alfonso Signorini.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

La dedica di Alex Belli a Soleil Sorge

“Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!“.

Questo il tweet di Alex Belli per Soleil Sorge. La dedica sta facendo scalpore tra i fan dell’attore che è uscito dalla Casa insieme a Delia Duran. Come la prenderà la sua compagnia considerando tutto quello che c’è stato tra i due gieffini nella Casa? Rimane da capire anche quale sarà la reazione della Stasi se Signorini dovesse metterla al corrente del messaggio in puntata. Ecco il tweet:

Sono con Te!! Telepaticamente! Quando eravamo da soli contro tutto e tutti!! E ancora a oggi, nonostante io non sia lì con te fisicamente, c’è la mia forza e il mio sostegno nel lottare quelle energie negative che aleggiano nella casa! Non mi sono mai staccato!#alexbelli #gfvip pic.twitter.com/yoUbvJp8nq — ALEX BELLI (@BELLIPRODUCTION) January 4, 2022

Riproduzione riservata © 2022 - DG