Ieri, in occasione di un ballo all’interno della Casa, Alessandro Basciano e Soleil Sorge si sono avvicinati moltissimo: i due sembrano molto complici e Sophie non appare mai.

E’ bastato un brano di Blanco per avvicinare e scaldare gli animi di Alessandro Basciano e Soleil Sorge. Di Sophie neanche l’ombra, mentre i due gieffini ridevano e scherzavano con sguardi e balli complici. L’attrazione tra loro è visibile ma come la prenderà l’ex tronista di Uomini e Donne?

Le dichiarazioni di Basciano a Soleil

Come riporta Blogtivvu, mentre Soleil Sorge ha ribadito che non era in giornata e si sentiva giù di corda, Alessandro Basciano le dice: “Facciamola grossa, facciamo un casino vero“. A questo punto la modella italo-americana risponde: “Sì, tipo che poi tutta la casa ci odia“. I due scoppiano in una risata complice e per tutta la serata si cercano, si stuzzicano con battutine e balli vicinissimi.

In tutto ciò Sophie Codegoni, con la quale c’è stata una discussione recente non si è vista. Quale sarà la reazione dell’ex volto di Uomini e Donne? Di sicuro, tra lei e Soleil non c’è mai stata molta simpatia e le due sono entrate subito in competizione. Come andranno le cose si saprà meglio nel corso delle ore.

