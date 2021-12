Fabiana Palese, ultima compagna di Paolo Calissano l’attore morto nel suo appartamento per ipotesi di overdose da farmaci, si infuria con i media.

Con un post social, Fabiana Palese la compagna di Paolo Calissano scrive una frase lapidaria nei confronti dei media. Il suo dolore e la rabbia stanno uscendo in queste ore che si ipotizza che l’attore si sia suicidato. Non crede probabilmente a questa versione la compagna dell’artista, con la quale le cose sembrano andare benissimo.

Le dichiarazioni dell’ultima compagna di Paolo Calissano

“Siete degli sciacalli, lasciatelo in pace almeno adesso”, queste le forti parole di Fabiana Palese, compagna di Paolo Calissano. L’attore è stato trovato morto nel suo appartamento a Roma da poche ore. Sul suo comodino c’erano dei flaconi di farmaci che l’attore prendeva per la sua depressione. Non sono stati trovati segni di violenza sul corpo e tutto lascia pensare all’ipotesi di suicidio.

Questo non sembra andare giù alla compagna che ha vissuto bellissimi momenti con Paolo. I due sembravano felici ma è anche noto che l’attore soffrisse da tempo di depressione e che, in passato, abbia fatto uso di droghe. In ogni caso, le indagine per la sua morte sono ancora in corso per comprendere meglio le dinamiche di ciò che è accaduto. Ecco il post:

