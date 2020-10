Il noto giornalista e divulgatore scientifico, Alessandro Cecchi Paone, ha confessato di avere un debole per Tommaso Zorzi.

Concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è senz’ombra di dubbio uno degli inquilini più chiacchierati della casa più spiata d’Italia. Molto seguito sui social, dove vanta tantissimi follower, l’influencer si è fatto conoscere dal pubblico a casa grazie alla sua partecipazione a Riccanza. Di recente, però, a destare particolare interesse sono state alcune dichiarazioni di Alessandro Cecchi Paone che ha confessato il proprio apprezzamento nei confronti del gieffino.

Cecchi Paone affascinato da Tommaso Zorzi: la confessione

Nel corso di una recente intervista rilasciata a Chi, il divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone ha ammesso di essere affascinato da Tommaso Zorzi. A tal proposito ha dichiarato: “Ah se mi piace Tommaso Zorzi!“.

Per poi raccontare: “Quando Tommaso venne fuori con Riccanza, io, come dire, gli manifestai tutto il mio interesse. Ci siamo incontrati in alcuni programmi e gli ho dato anche qualche consiglio. In quel periodo lui assumeva dei tratti caricaturali che per uno della sua estrazione e della sua eleganza erano aspetti assai negativi. In quel momento aveva una sorta di delirio, non di onnipotenza, ma di onnipresenza“.

Ma non solo, Alessandro Cecchi Paone ha anche rivelato: “Io da un lato gli facevo capire che mi piaceva, dall’altro mi interessava aiutare un ragazzo il cui principale limite è non averne nessuno. Al GF Vip mi pare più misurato, come se avesse trovato un buon consigliere che, ahimè, non sono io“.

Tommaso Zorzi e le delusioni d’amore: appello al GF Vip

Al momento inquilino della casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi ha legato molto con Francesco Oppini. Proprio il figlio di Alba Parietti, in piena notte, è corso a salutare il suo amico scherzandoci un po’, con l’influencer che ha in seguito confessato a Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta il proprio stato d’animo. A tal proposito ha affermato: “Non sono molto sereno. Lo vedo un po’ ambiguo, vero? Per questo sto così. Grande Fratello, ti prego non sto vivendo dei bei momenti, ti prego fammi distogliere l’attenzione. Fate entrare qualcuno“.

Per poi aggiungere: “Io non ho fortuna in amore, mi ha sempre trovato l’amore ahahah certo. Anche Guenda non ha fortuna come me, ma almeno lei quaglia, conclude qualcosa. Io nella vita passata ero sicuramente qualcuno di orrendo e quindi sto scontando il karma. Sarò stato un traditore seriale, una persona orribile, non mi merito questo destino in amore“.