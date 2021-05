Che cosa ci fa Alessandro Cattelan travestito da operaio e con tanto di elmetto sul Duomo di Milano? Forse sta promuovendo il suo nuovo show.

Farsi notare? Alessandro Cattelan è certamente uno di quelli che sa bene come farlo e proprio per questo che l’ex conduttore del talent show di successo, XFactor è stato sorpreso da numerosi passanti nella mattinata di giovedì 13 maggio sul Duomo di Milano. Travestito da operaio e con tanto di elmetto sul capo, pare che Cattelan fosse in compagnia di un videomaker mentre era intento ad affiggere di fronte alla Rinascente un misterioso cartellone con su scritto: “Banksy are you happy?” Sarà forse questo il titolo del suo nuovo programma?

Alessandro Cattelan sul Duomo di Milano

Alessandro Cattelan da diverso tempo ormai, è uno dei volti più apprezzati del piccolo schermo italiano. Dopo aver militato per diversi anni sul canale musicale, Mtv Italia l’artista ha saputo conquistarsi, in maniera egregia e in pochissimo tempo, un posto in prima fila fra gli showman più amati della televisione, diventando uno dei volti simboli di Sky ma adesso? Dopo aver ufficializzato il suo addio al talent show, X-Factor il conduttore piemontese ha annunciato un format tutto suo sulla piattaforma di Netflix di cui però, i dettagli e il titolo restano ancora tutti da scoprire.

Di recente però, è stato avvistato al Duomo di Milano travestito da operaio e dove ha affisso un maxi poster pubblicitario con la scritta “Banksy are you happy” che tradotto letteralmente significa: “Banksy, sei felice?” Sarà forse questa la campagna promozionale avviata per promuovere il suo nuovo show su Netflix?

Alessandro Cattelan sbarca su Netflix

A confermare poi che quello sulla gru fosse proprio Cattelan, c’ha pensato lo stesso conduttore in prima persona postando diversi scatti sul suo account Instagram accompagnati anche da questa didascalia: “Quello sulla gru sono io. Ieri mattina ho lasciato un messaggio sul Duomo di Milano. Avevo una semplice domanda per Banksy. Per essere il mio primo dipinto non è male. Se a Netflixit avete bisogno di dare una rinfrescata agli uffici, a casa vostra o alla cameretta dei bambini sono disponibile”.