In Ohio parte la lotteria per i vaccinati: chi ha già ricevuto almeno una dose potrà essere estratto e vincere un milione di dollari!

Un’iniziativa unica nel suo genere, quella del governatore dell’Ohio, Mike DeWine, che ha deciso di lanciare una lotteria per i vaccinati. L’obiettivo chiaramente è quello di spingere un numero sempre maggiore di cittadini a vaccinarsi e di farlo nel più breve tempo possibile. Vediamo come sarà portata avanti l’iniziativa e a chi è rivolta.

La lotteria per i vaccinati

Un montepremi totale di 5 milioni di dollari che saranno spartiti equamente in cinque estrazioni. La lotteria dei vaccinati si terrà con un’estrazione a settimana per cinque settimane. Il primo sorteggio avverrà il 26 maggio e si proseguirà ogni mercoledì. Il fortunato vincitore del premio da un milione di dollari sarà estratto tra coloro che hanno ricevuto almeno una dose del vaccino anti-Covid. Gli altri requisiti necessari per poter partecipare alla lotteria sono la residenza in Ohio e aver compiuto la maggiore età.

I know that some may say, “DeWine, you’re crazy! This million-dollar drawing idea of yours is a waste of money.” But truly, the real waste at this point in the pandemic — when the vaccine is readily available to anyone who wants it — is a life lost to COVID-19. — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021

Il denaro che verrà utilizzato per la lotteria deriva dai fondi stanziati per fronteggiare le conseguenze della pandemia. L’iniziativa non ha riscontrato il favore di tutti, qualcuno potrebbe asserire che utilizzare tutti questi soldi sia uno spreco. Le parole di DeWine su Twitter, però, non lasciano spazio a nessun dubbio “il vero spreco in questo momento della pandemia, con i vaccini a disposizione di tutti, è una vita persa a causa del Covid“.

E per gli under 18?

Mentre in Italia si apre alle farmacie per rendere più rapide le vaccinazioni degli under 50, in Ohio la campagna vaccinale sta per essere estesa anche alla fascia di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Il governatore DeWine non ha voluto escludere dalla sua iniziativa neanche i giovanissimi, pensando per loro un premio dedicato.

Vaccino Covid-19

La lotteria dei vaccinati per i ragazzi non avrà in palio un premio in denaro ma una borsa di studio. Sono state, infatti, messe a disposizione per l’estrazione cinque borse di studio che garantiranno l’accesso ad un corso universitario completo della durata di quattro anni. Le regole sono sempre le stesse: chi si vaccina potrà partecipare al concorso e sperare di essere tra i fortunati.