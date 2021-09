Il conduttore Alessandro Cattelan si prepara a debuttare in Rai con un programma tutto suo. Ma i nuovi progetti non finiscono qui.

Da X Factor al debutto sulla principale rete nazionale. Alessandro Cattelan si prepara a condurre il primo programma tutto suo “Da grande”, in onda in prima serata a partire da oggi domenica 19 settembre.

Il nuovo programma prevede che Cattelan rifletta su diversi temi della vita e dell’attualità insieme ad alcuni volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Paolo Bonolis, Antonella Clerici, Serena Rossi.

Alla vigilia del debutto su Rai 1, Cattelan è tra i conduttori più quotati per il prossimo Eurovision Song Contest che si terrà in Italia. L’indiscrezione sarebbe stata confermata dal direttore Rai: “Sto parlando con Alessandro Cattelan per la conduzione di Eurovision.”

Del resto Alessandro Cattelan (41 anni) ha tutte le carte in regola per condurre un festival di ampio respiro come l’Eurovision. Giovane, brillante, sa parlare inglese; di sicuro non farebbe sfigurare l’Italia in un contesto internazionale.

Il conduttore avrebbe commentato così i rumors: “Sarebbe una bella esperienza da fare.” Di certo un’opportunità da non perdere per la sua carriera e più che meritata.