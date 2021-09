Prima di tornare nel salotto di Domenica In, Mara Venier ha scelto di ricaricarsi giocando con il nipotino Claudio.

“Oggi nonna a tempo pieno,” scrive Mara Venier pubblicando una foto con il nipotino sulle spalle, poi aggiunge con la consueta ironia: “Povera schiena mia!”.

Chi non vorrebbe avere una nonna come Mara Venier? La conduttrice sembra divertirsi come una bambina mentre gioca con il nipotino Claudio, figlio del secondogenito Paolo Capponi.

“Claudietto è il mio piccolo grande amore, la mia felicità” ha più volte dichiarato Mara Venier, sorpresa in svariati momenti di complicità con il piccolino di casa.

Il piccolo grande amore di Mara Venier

La Venier afferma che Claudio ha avuto un ruolo provvidenziale nella sua vita, è stato come un regalo che l’ha aiutata molto a superare la scomparsa della sua adorata mamma. Il piccolo Claudietto, soprannominato affettuosamente “Iaio”, è il preferito di nonna che gli dedica ogni momento possibile.

Mara Venier e Claudio sono tenerissimi insieme e sembrano divertirsi più che mai, tanto che è quasi impossibile distinguere chi sia il più bambino dei due! Ma la spensieratezza non ha età, e questo Mara Venier lo sa bene, da vera nonna rock.