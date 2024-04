Intervista a Belve per Alessandro Borghi. L’attore si è confrontato con Francesca Fagnani affrontando diverse tematiche anche “piccanti”.

Reduce dalla serie di successo sulla vita di Rocco Siffredi, non poteva far mancare alcuni passaggi piccanti nella sua intervista a Belve, Alessandro Borghi. L’attore ha confessato la sua ossessione per il se**o parlando con la conduttrice, Francesca Fagnani.

L’ossessione di Alessandro Borghi: l’intervista a Belve

Alessandro Borghi

Durante l’intervista a Belve, in onda nella puntata di martedì 9 aprile 2024, Borghi ha svelato di essere ossessionato dal sesso. “Ogni 6 pensieri, uno è dedicato al sesso”, ha detto. “Se mi piace? Sì, mi piace. Sono ossessionato“, ha aggiunto.

Al netto del suo essere etero, l’attore ha svelato a proposito di eventuali rapporti con uomini: “Se è mai capitato? No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. L’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all’innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto, però mai dire mai, che ne so”.

insomma, un’intervista davvero scoppiettante per l’attore che ha scelto di essere totalmente trasparente nelle sue risposte dando vita ad un appuntamento imperdibile con la Fagnani.

Di seguito anche un post Instagram del programma con parte dell’intervista all’attore:

La serie su Rocco Siffredi

Non è mancato, a proposito di se**o anche un passaggio sulla recente serie di successo su Netflix sulla vita del noto attore hard, Rocco Siffredi che Borghi ha interpretato.

Nel corso dell’intervista, infatti, l’attore ha spiegato di aver spesso scherzato sulla protesi per uso scenico che è stata utilizzata per girare il film sul divo. “L’abbiamo usata scherzando tra di noi, addirittura come clava o facendo cose di scherma”, ha ammesso senza problemi e con grande ironia l’attore che è stato elogiato dalla critica per la sua interpretazione nell’opera liberamente ispirata alla vita di Siffredi.