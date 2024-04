Un messaggio molto bello per ricordare la nonna che non c’è più. Federica Nargi ha emozionato tutti i fan con una foto e delle bellissime parole.

Spesso al centro dell’attenzione per argomenti ben diversi, Federica Nargi ha fatto molto emozionare i suoi fan in queste ore mandando un messaggio a sua nonna che, purtroppo, non c’è più. L’ex Velina ha ricordato la parente scomparsa allegando una foto e alcune frasi davvero molto sentite.

Federica Nargi, il messaggio per la nonna

Federica Nargi

Attraverso un post Instagram con tanto di foto in compagnia della nonna, la bella Federica ha condiviso un bellissimo e sentito messaggio che ha generato tantissimi commenti d’affetto da parte dei fan.

“Un intero anno è trascorso senza il calore della tua presenza e senza la dolcezza del tuo sorriso.

Nonnina mia sei stata una stella guida nella mia vita, un esempio di forza e di incondizionato amore”, le parole dell’ex Velina per la parente scomparsa un anno fa. “Anche se non sei più qui fisicamente, sento la tua presenza accanto a me ogni giorno. Ti porto nel mio cuore, oggi e sempre”.

Le frasi della Nargi hanno scaldato il cuore dei suoi seguaci che le hanno subito fatto sentire una grande ondata d’affetto sottolineando come i nonni, per tutti, siano sempre le figure a cui ci si affeziona maggiormente nell’arco della vita.

Di seguito anche un post Instagram dell’ex Velina che ha ricordato la nonna:

Il cambio look vincente

Ultimamente, al netto del messaggio per la nonna di queste ore, l’ex Velina aveva fatto parlare per il cambio look radicale. La donna, infatti, aveva scelto di dare un taglio netto ai suoi capelli passando dal solito lungo e liscio ad un caschetto molto semplice. “Sempre più convinta di aver fatto la scelta giusta”, ha detto la donna negli ultimi giorni.

Rispondendo poi ai seguaci ha detto di non essere assolutamente pentita della scelta e di voler restare con questo taglio il più a lungo possibile.