Alessandro Borghi, protagonista della serie Supersex, ha inviato un video hot all’amico Alessandro Cattelan. La reazione è esilarante.

Alessandro Borghi, protagonista della nuova serie televisiva di Netflix Supersex, ha stupito il suo amico Alessandro Cattelan inviandogli un video inaspettato.

Borghi, che interpreta il ruolo del porno-divo Rocco Siffredi nella nuova serie tv, si trovava sul set per le riprese quando ha deciso di inviare un filmato scherzoso al suo storico amico Cattelan. Ma il conduttore televisivo non si aspettava di vedere ciò che ha visto.

Il racconto dell’episodio a Stasera C’è Cattelan ha acceso la curiosità del pubblico. Ecco che cosa è successo.

Alessandro Borghi e il video vietato ai minori

Alessandro Cattelan, con la sua immancabile simpatia, ha raccontato l’episodio del video a luci rosse ricevuto dall’amico. “Lui dice che non è provvisto di pudore, me ne sono accorto anche io. Dovete sapere che io e lui siamo molto in confidenza, ci sentiamo, ci mandiamo messaggi e ci scriviamo. Qualche tempo fa, però, mi ha inviato qualcosa di particolare – spiega –. Era un mercoledì notte, stavo guardando la televisione e mi arriva un suo messaggio. Era un video. Vedo il meraviglioso volto di Ale, mi saluta tutto sorridente in primo piano, mi saluta e fin qui tutto ok”.

Alessandro Cattelan

Ma ecco arrivare la parte sconvolgente del video: “Poi, però, l’inquadratura piano piano si allarga e io sconvolto ho fatto “Oddio Alessandro ma cos’è questa cosa? I miei occhi, i miei occhi”. Mi ha mandato questo filmato in cui si vedeva il grande protagonista della sua nuova serie“.

Cattelan mostra il video hot a una persona del pubblico

Il racconto di Alessandro Cattelan ha suscitato le risate del pubblico in sala, ma non è finito qui.

“Lui non ha pudore, ma ce l’ho io per lui. Per questo non l’ho fatto vedere a nessuno, per ora. Però se non lo fai vedere a nessuno è come se non fosse mai successo. Infatti ho voglia di farvelo vedere. In televisione non si può, ma vorrei farlo vedere a qualcuno del pubblico. Facciamo la video reaction al video che Ale mi ha inviato“.

E così ha fatto, scegliendo una persona dal pubblico e mostrandole il video incriminato.