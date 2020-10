Ogni giorno dal lunedì al venerdì torna Alessandro Borghese Kitchen Sound con la sesta stagione: l’appuntamento è, come sempre, su Sky Uno.

In attesa di rivederlo alla guida di 4 Ristoranti, Alessandro Borghese torna su Sky con il suo Alessandro Borghese Kitchen Sound. L’appuntamento con i nuovi episodi della sesta edizione del programma di cucina a ritmo di musica è tutti i giorni, al lunedì al venerdì, come sempre su Sky Uno (ma si può vedere anche in streaming su Now Tv). Ad affiancare lo chef conduttore, in ogni puntate ci saranno vari ospiti d’eccezione, veri e propri guru della cucina esperti in settori diversi (chi nei dolci, chi nel salato) che arricchiranno il programma con le loro ricette.

Alessandro Borghese Kitchen Sound 6: quando va in onda

Per poter vedere i nuovi episodi della sesta stagione di Alessandro Borghese Ktichen Sound basta sintonizzarsi su Sky Uno (o su Now TV) da lunedì 12 ottobre alle ore 13.30. Come detto in precedenza, ogni giorno dal lunedì al venerdì andrà in onda una nuova puntata del programma.

Alessandro Borghese

Il programma, in cui vengono proposte ricette semplici ma saporite, con cui fare anche bella figura con gli ospiti, va in onda dal 2015 e ha finora sempre fatto registrare buoni ascolti, conquistando in questi anno il pubblico di Sky Uno appassionato di cucina.

Alessandro Borghese Kitchen Sound 6: gli ospiti

Il format del programma (prodotto da Level 33 e AB Normal) è sempre lo stesso, con Alessandro Borghese e i suoi ospiti chef che di puntata in puntata propongono varie ricette e le loro specialità.

Per quanto riguarda queste nuove puntate della sesta edizione di Alessandro Borghese Kitchen Sound, tra gli ospiti ci saranno anche i Maestri pasticceri Luigi Biasetto e Andrea Tortora, l’esperto di cucina giapponese Enrico Schettino, ma anche il Maitre Chocolatier Davide Comaschi e l’esperto pizzaricercatore (così viene definito) Renato Bosco.