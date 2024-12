Alessandro Basciano potrebbe essere nuovamente arrestato: i pm chiedono il riesame e gli arresti domiciliari per proteggere Sophie Codegoni.

Continua la spinosa vicenda dell’arresto di Alessandro Basciano in seguito alle accuse dell’ex compagna Sophie Codegoni. Nelle scorse settimane la notizia dell’arresto e del successivo rilascio del dj ha riempito le prime pagine delle riviste di gossip, ma adesso ci sono delle novità scottanti.

Infatti, la Procura di Milano pare che abbia chiesto al Tribunale di mettere Basciano agli arresti domiciliari per evitare eventuali gravi atti persecutori ai danni dell’ex Codegoni. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Alessandro Basciano agli arresti domiciliari: la richiesta del pm

Il Corriere della Sera ha rivelato che la Procura di Milano avrebbe chiesto al Tribunale il riesame di Alessandro Basciano, e che questi venga messo agli arresti domiciliari.

Basciano, accusato di stalking dall’influencer Sophie Codegoni, madre di Celine Blue, è stato arrestato il 21 novembre, e scarcerato 48 ore dopo perché, si legge, sarebbero venuti meno i “gravi indizi di colpevolezza nei suoi confronti“.

Alessandro Basciano

Nella richiesta dei pm si legge che c’è il rischio che il dj commetta atti persecutori ai danni di Sophie Codegoni. La richiesta segue le nuove indagini che stanno conducendo i carabinieri del Nucleo Investigativo.

La versione di Sophie Codegoni

L’influencer è stata ascoltata nuovamente dagli investigatori, e ha ribadito le sue accuse aggiungendo, inoltre, di non aver mai ritirato la prima querela presentata circa un anno fa.

Con l’accoglimento della richiesta dei pm, si legge, “I domiciliari diventeranno esecutivi nelle prossime settimane“.

Inoltre, il riesame fisserà la data di udienza per discutere il ricorso dei pm. Intanto, nei giorni scorsi Basciano, ospite al podcast La Zanzara, aveva ribadito la sua difesa e dichiarato di non aver mai minacciato Sophie Codegoni. “Mai detta una cosa del genere, lei lo ha dichiarato, ma non ci sono prove a sostegno” ha detto Basciano.